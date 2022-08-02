Полиция задержала подозреваемых в расстреле медвежонка на трассе в Югре

Застреливших выбежавшего на югорскую трассу медвежонка задержали сотрудники полиции. Участниками расправы над диким животным оказались местные жители. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что расправа над медвежонком произошла на федеральной трассе около поселка Салым Нефтеюганского района.

Задержанные признались, что после убийства тушу животного разделали, а останки сожгли и выбросили в мусорный бак.

Полицейские завели уголовное дело о незаконной охоте, совершенной группой лиц. В ходе проведенных обысков правоохранители забрали у подозреваемых ружье, а также автомобиль. В данный момент криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В ходе допроса один из подозреваемых заявил, что медвежонок проникал в его родовые угодья. Впервые он заметил его на стойбище, после чего начал выслеживать зверя. По словам мужчины, он позвонил знакомому, чтобы расправиться с животным, которое ему показалось больным.

«Собрались на машине и поехали его искать на трассе. Увидели, что он бежит рядом с дорогой. Вышел из машины и сделал около пяти-шести выстрелов. Потом мы его забрали в машину, чтобы разделать», — рассказал подозреваемый.

Момент стрельбы по медвежонку на видео сняли водители, которые проезжали по трассе. На снятом ролике видно, что трое мужчин приехали на внедорожнике и начали стрелять по зверю, который находился на другой стороне трассы.