Неизвестные застрелили выбежавшего на трассу Югры медвежонка

Вооруженная охотничьими карабинами группа мужчин расстреляла медвежонка, выбежавшего на трассу в Ханты-Мансийском автономном округе. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что зверь бегает по обочине, скорее всего, в поисках еды. На противоположной стороне дороги остановился внедорожник, откуда вышли мужчины с карабинами и открыли стрельбу по медвежонку.

По данным СМИ, первыми выстрелами «охотники» только ранили зверя, добивали его выстрелами в упор. Убитого медвежонка мужчины забрали с собой, а от снявших видео очевидцев потребовали удалить компрометирующие их кадры.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Управление МВД по Югре, полиция начала проверку после появления видео с расстрелом животного для установления всех обстоятельств произошедшего. В ведомстве попросили очевидцев предоставить всю информацию в дежурную часть.

Журналисты выяснили, что кадры с расстрелом медвежонка сняты 30 июля. Охота на бурых медведей разрешена только с 1 августа. Но даже для нее нужно получить разрешение.