Отрицавший холокост преподаватель СПбГЭУ попал в реанимацию

Преподаватель Санкт-Петербургского государственного экономического университета Владимир Матвеев, который отрицал факт холокоста, попал в реанимацию с инфарктом. Об этом сообщил ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев.

«Человек лежит в реанимации с инфарктом. Я бы хотел сейчас никаких комментариев не давать, потому что мы сейчас человека введем в другую стадию», — сказал Максимцев радиостанции «Говорит Москва».

Доктор философии, профессор РАНХиГС и СПбГЭУ Матвеев ранее в ходе вебинара для учителей заявил, что холокоста якобы не было. Преподаватель в рамках выступления на мероприятии назвал это мифом и сказал, что на самом деле уничтожение евреев в годы Второй мировой войны не носило такой массовый характер, как об этом заявляют. Профессор выступил с утверждением, что у гитлеровских нацистов не было газовых камер, а сам газ фашисты якобы использовали для дезинфекции. Как отметило издание «Царьград», высказывания Матвеева могут подпадать под уголовную статью о реабилитации нацизма.

В Польше ранее возмутились переизданию книги Адольфа Гитлера «Майн кампф» с комментариями историков, которая появилась в продаже ко Дню памяти жертв холокоста.