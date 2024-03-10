10 марта 2024, 04:05
На мусорном полигоне на Камчатке нашли тело новорожденного
СК на Камчатке возбудил дело после обнаружения тела младенца на полигоне
На мусорном полигоне на Камчатке обнаружили тело новорожденного ребенка. Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело, об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.
«На территории полигона твердых бытовых отходов, расположенного в Петропавловске-Камчатском, среди бытового мусора обнаружено тело новорожденного ребенка мужского пола», — написала пресс-служба.
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СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей.
В Тверской области ранее новорожденную девочку нашли на лестничной площадке многоквартирного дома. Уголовное дело по статье об оставлении в опасности возбудили против отца ребенка, который по просьбе матери увез девочку и бросил.
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