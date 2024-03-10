Криминал 10 марта 2024, 04:05 На мусорном полигоне на Камчатке нашли тело новорожденного СК на Камчатке возбудил дело после обнаружения тела младенца на полигоне Maksim Konstantinov / Global Look Press

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На мусорном полигоне на Камчатке обнаружили тело новорожденного ребенка. Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело, об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«На территории полигона твердых бытовых отходов, расположенного в Петропавловске-Камчатском, среди бытового мусора обнаружено тело новорожденного ребенка мужского пола», — написала пресс-служба.

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СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей.

В Тверской области ранее новорожденную девочку нашли на лестничной площадке многоквартирного дома. Уголовное дело по статье об оставлении в опасности возбудили против отца ребенка, который по просьбе матери увез девочку и бросил.