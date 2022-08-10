«Мы потерпевшая сторона». Боец ММА Солонин рассказал о последствиях массовой драки в Мурино

Во время массовой драки в Ленобласти бойцы ММА Никита Солонин и Артем Тарасов только оборонялись, у них не было оружия. Стрельбу устроили люди, которые «приехали его резать», отметил Солонин. Он рассказал «360», что зачинщики конфликта скрылись, как только у них кончились патроны.

Блогер и боец ММА Никита Солонин отметил, что все произошло очень быстро, на эмоциях. По его словам, никакой драки не было, СМИ преувеличили: стрельба началась, как только он подошел к группе людей, о которых рассказал ему товарищ. По его словам, они «приехали его резать».

«Они поняли, что слабее и начали стрелять. У меня не было пистолета, я не могу сказать, что чувствует человек, который стреляет», — поделился Солонин.

По словам блогера, они с Тарасовым только оборонялись, нападавшие скрылись, когда у них кончились патроны.

«А потом приехали мы давать показания, а нас отправили в изолятор. Мы не поняли, за что нас отправили в изолятор. Мы потерпевшая сторона, а нас еще отправили в изолятор», — рассказал Солонин.

Он также отметил, что два дня находился в шоковом состоянии и почти не спал.

«Мы (с Артемом Тарасовым — прим. ред) два дня были на таком нервяке, не спали даже. Очень сильно нервничали, переживали», — пояснил Солонин.

Боец подчеркнул, что в его жизни ничего не поменялось — он человек неконфликтный. В ближайших планах — снять швы после давней операции и начать восстанавливаться, тренироваться. В сентябре Солонин планирует выйти на ринг.