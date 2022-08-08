Боец Солонин назвал причину конфликта под Петербургом и заявил об угрозах стрелявших в свой адрес

Боец ММА Никита Солонин оказался в центре разборок в Ленинградской области. Он пришел на встречу, чтобы уладить некое недопонимание, но столкнулся с группой вооруженных людей. Они обещали его «покромсать». Об этом он заявил в разговоре с «360».

«Я не пострадал. Все хорошо в целом», — сказал боец.

Он подтвердил, что его знакомый получил ранение.

«Они взяли в заложники [бойца ММА Артема Тарасова] и под этим предлогом ехали ко мне, чтобы зарезать меня — что-то такое. Они написали: „Мы едем тебя кромсать“. Я даже не понял, что к чему. С этого все началось», — добавил собеседник «360».

Он не знает, кто эти люди, устроившие стрельбу.

«Какая-то мафия питерская, какие-то бандиты, которые со стволами ходят. Пистолеты сразу достали, там были заточки какие-то. Мы были в шоке все», — сказал Солонин.

По его словам, это «русские пацаны», их было 10-12 человек, они приехали на двух или трех машинах.

Сначала они подрались с Тарасовым, а потом вместе с ним приехали к Солонину.

«Во всех стреляли», — добавил боец.

По его словам, все это действие продолжалось около 10 минут. Потом у них закончились патроны, и они стали убегать.

Причину конфликта Солонин объявил тем, что рэпер (СМИ пишут о рэпере D.Masta — прим.ред.) оскорбил его и всех, кто с ним связан. Однако боец ММА шел на встречу разговаривать, он не ожидал, что другая сторона будет вооружена.

Ранее Тарасов сообщил «360», что стал свидетелем массовой драки, но лично у него ни с кем конфликта не было.

Случай произошел в Мурине в ночь на 8 августа. Местные жители услышали звуки стрельбы. По факту случившегося открыто уголовное дело о хулиганстве.