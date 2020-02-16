«Перед службой в алтарь забежал молодой человек, который напал с ножом на служителей храма. Двое получили ранения. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Хочу поблагодарить сотрудников правоохранительных органов, прихожан за то, что все помогли сначала его обезвредить, быстро среагировали и сотрудники полиции, его задержали. Сейчас идет следствие», — рассказал протоиерей Кирилл Сладков.

По словам самого нападавшего, Ефимова, ни о каком теракте он и не думал. Хотел справедливости и пытался выступить против лицемерия. Известно, что в Москву 26-летний парень приехал из Липецка. Хотел заработать. Но что-то произошло, и утром воскресенья он набросился с ножом на людей в храме. В полиции уже решили, что это хулиганство.

«Какие-то выводы делать еще рано. Но мы молимся, чтобы такие происшествия больше не происходили и, конечно же, о нем самом. Потому что мы с любовью относимся ко всем и надеемся, что в нашем городе и стране такого происходить больше не будет», — добавил отец Кирилл.