Устроивший поножовщину в храме назвал нападение борьбой с лицемерием

«Не устраивает это лицемерие», — заявил нападавший. Его слова привел Telegram-канал Life Shot.

По словам Ефимова, ни о каком теракте он и не думал. Хотел справедливости. В Москву 26-летний парень приехал из Липецка. Хотел заработать. Но что-то произошло, и утром воскресенья он набросился с ножом на священника. От батюшки злоумышленника отвели алтарники.

«Подоспели человек шесть наших прихожан. Его скрутили и вынесли, ждали уже когда приедет полиция», — рассказал очевидец Александр. Он добавил, что было видно по нападавшему: он знал куда и зачем идет.

По словам другого очевидца, первый удар приняли на себя алтарники. Ребята остановили первый удар ножом. Потом нападавшего обезоружили, положили на пол в центре храма и ждали уже полицию.

«Рассуждал здраво, пена изо рта не шла. А что его побудило — не знаю», — рассказал мужчина.