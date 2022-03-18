МВД проверит девочку в Красноярском крае после попытки продать двухлетнюю племянницу

Девочка-подросток в Красноярском крае пыталась продать двухлетнюю племянницу на одной из торговых площадок в мессенджере, сообщило Министерство внутренних дел по региону.

Правоохранители получили сообщение о размещении объявления о продаже в Курагинском районе с указанием имени и фамилии ребенка.

На место выехали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Они установили, что мать проживает с двумя дочерьми 1998 и 2009 годов рождения.

«Визуальный осмотр квартиры показал, что дети проживают в неблагоприятных условиях. Решается вопрос о работе с семьей всеми субъектами профилактики», — заявили в МВД.

У старшей дочери имеются трое малолетних детей 2016, 2020 и 2021 годов рождения.

В ходе профилактической беседы правоохранители выяснили, что объявление о продаже племянницы 2020 года рождения разместила девочка 2009 года рождения.

В ноябре 2021 года в Москве следователи завели уголовное дело после того, как девушка попыталась продать собственного новорожденного ребенка за 100 тысяч рублей.