Жительница Казани пыталась продать в Москве новорожденного сына

На юго-востоке Москвы девушка попыталась продать собственного новорожденного ребенка за 100 тысяч рублей, сообщил СК. Ее мать — бабушка малыша — была в курсе сделки.

Жительница Казани разместила в Сети объявление о поиске приемных родителей для новорожденного сына, сообщили в пресс-службе СК РФ по столице.

«В ходе переписки с предполагаемыми родителями женщина указала требование о передаче ей денежных средств в размере 100 тысяч рублей», — рассказала старший помощник московского главка Юлия Иванова.

Потом 26-летняя девушка прилетела в Москву. По версии следствия, в одном из отелей Нижегородского района 22 ноября она получила за мальчика деньги, передала ребенка покупательнице и написала расписку. Сделка проходила в рамках оперативных мероприятий при участии волонтеров движения «Альтернатива». Они обратили внимание на объявление о продаже ребенка и пытались отговорить мать от подобного шага.

«В результате общения мы узнали, что мать девушки была в курсе и поддерживала идею продажи ребенка, а отец, узнав о беременности, предложил оставить его на помойке», — подчеркнули волонтеры.

По их словам, для родов девушка приехала в Москву. Приехав в роддом, она назвалась другим именем и после выписки снова списалась с потенциальным покупателем. В его роли выступал сотрудник «Альтернативы».

Жизни ребенка в настоящий момент ничто не угрожает. Мальчика поместили в специализированное медицинское учреждение. Следователи возбудили уголовное дело о продаже несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. Решается вопрос о предъявлении приезжей из Казани обвинения и ее аресте.