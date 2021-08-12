МВД показало видео задержания беглецов из ИВС в Истре

Операцию по задержанию Дениса Грозаву и Ивана Цуркану, сбежавших из изолятора временного содержания в Истре, показали на видео. Кадры обнародовала пресс-служба МВД России.

Двух из пяти человек, которые сбежали из изолятора в Истре, задержали в Подольске. Грозаву и Цуркану скрывались в съемной квартире, где их и обнаружили. Вместе с ними задержали двух арендаторов — мужчину и женщину, которые приютили у себя беглецов. Их подозревают в пособничестве.

Официальный представитель МВД Ирина Волк ранее сообщила, что двух беглецов задержали сотрудники уголовного розыска совместно с оперативниками из Подмосковья и Подольска при взаимодействии с ФСБ России.

Еще один участник побега сам явился в полицию с повинной. Его имя пока не раскрывается. Остальных беглецов продолжают разыскивать.

Из изолятора в Истре 6 августа сбежали пятеро: Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова, а также Николай Тетеря, Денис Грозаву, Иван Цуркану и Александр Бутнару, которым вменяли кражи.