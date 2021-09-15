facebook_pixel
    15 сентября 2021, 19:31

    Подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Орловской области задержали

    Александра Ломейко

    В Орловской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве пропавшей летом 2021 года девятилетней девочки. Тело ребенка нашли в подвале многоквартирного дома.

    Подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Орловской области задержали

    Школьница пропала 18 июня в селе Казарь, уточнили в пресс-службе регионального СК РФ. Ее обнаружили мертвой. Опознали девочку по одежде.

    «Подозреваемый в совершении преступления местный житель задержан следователями», — уточнили в ведомстве.

    Специалисты осмотрели место происшествия и запланировали проведение судебно-медицинской, медико-криминалистической и молекулярно-генетической экспертиз.

    Расследование дела об убийстве продолжается, его ход контролируют в центральном аппарате СК. Следователям предстоит детально разобраться в обстоятельствах произошедшего.