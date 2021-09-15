Подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Орловской области задержали

В Орловской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве пропавшей летом 2021 года девятилетней девочки. Тело ребенка нашли в подвале многоквартирного дома.

Школьница пропала 18 июня в селе Казарь, уточнили в пресс-службе регионального СК РФ. Ее обнаружили мертвой. Опознали девочку по одежде. «Подозреваемый в совершении преступления местный житель задержан следователями», — уточнили в ведомстве. Специалисты осмотрели место происшествия и запланировали проведение судебно-медицинской, медико-криминалистической и молекулярно-генетической экспертиз. Расследование дела об убийстве продолжается, его ход контролируют в центральном аппарате СК. Следователям предстоит детально разобраться в обстоятельствах произошедшего.