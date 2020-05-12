Мужской труп выловили из реки в Новосибирске

По данным информагентства, труп 30-летнего мужчины выловили накануне из реки Оби возле стройплощадки на улице Большой. Его передали правоохранителям для выяснения причин смерти и установления личности погибшего.

В минувшее воскресенье на северо-западе Москвы неизвестный пристрелил молодого человека прямо на глазах у его родителей. Кроме того, он ранил мать пострадавшего и выстрелил себе в шею. Возбуждено уголовное дело.