Неизвестный застрелил юношу на глазах родителей. Видео с места

Появилось видео с места убийства на северо-западе Москвы. Там неизвестный застрелил молодого человека на глазах у его родителей. Также пострадали мать погибшего и сам нападавший.

Возбуждено уголовное дело по следующим статьям: «Убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

ЧП произошло 10 мая на лестничной площадке в подъезде жилого дома по улице Митинской. По версии следствия, поссорились двое знакомых. Вскоре один из них выстрелил в своего оппонента, его мать и себе в область шеи.

От полученных ранений 24-летний пострадавший скончался на месте, его маме оказывается медицинская помощь. Подозреваемого отвезли в больницу в тяжелом состоянии.

На месте ЧП работают следователи и криминалисты.