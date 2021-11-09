Мужчину застрелили в деревне под Красногорском

В деревне Гольево под Красногорском нашли тело мужчины с огнестрельным ранением. Следователи завели уголовное дело об убийстве. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Московской области.

«По предварительным данным следствия, 8 ноября 2021 года на летней кухне в частном доме, расположенном в деревне Гольево Красногорского городского округа, обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением груди», — рассказали в ведомстве.

Подмосковные следователи и криминалисты уже осмотрели место гибели мужчины. Сейчас они проводят все необходимые по этому уголовному делу следственные действия.

Более подробной информации о случившемся пока нет. На прошлой неделе в Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве бывшего замначальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Алексея Новосельцева.