Подозреваемого в убийстве бывшего замначальника управления МВД задержали в Подмосковье

Предполагаемого убийцу бывшего замначальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Алексея Новосельцева задержали в Королеве. Об этом сообщили в МВД.

«В городе Королеве Московской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве бывшего заместителя начальника ГУЭБиПК МВД России Алексея Новосельцева», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ее процитировало РИА «Новости».

Тело Новосельцева с ножевыми ранениями и гематомами обнаружили в поселении Десеновское в Новой Москве. Было открыто уголовное дело. По неофициальной информации, его труп нашла дочь. По данным Telegram-канала Mash, убийство бывшего сотрудника МВД могло быть местью за его профессиональную деятельность.

Алексей Новосельцев в 2002 году возглавлял оперативную группу, которая занималась расследованием дела об убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Исполнителей и организаторов преступления нашли и отправили за решетку.