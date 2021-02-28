Мужчину зарезали на востоке Москвы. Подозреваемого задержали

В районе Новогиреево на востоке столицы убили мужчину. Подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе столичного главка СК.

Инцидент произошел вечером в субботу, 27 февраля, у дома на улице Утренней. Между мужчинами 47 и 39 лет случился конфликт. Более молодой спорщик ударил своего оппонента ножом в грудь и скрылся.

Пострадавший скончался на месте. Предполагаемого убийцу быстро задержали.

С фигурантом проводят следственные действия. В ближайшее время ему предъявят обвинение, а суд изберет меру пресечения.

На днях в Воронеже 43-летняя женщина зарезала свою взрослую дочь, задушила сына-школьника, а затем покончила с собой. Тела поздно вечером обнаружил глава семейства, когда вернулся домой с работы. Соседка семьи рассказала «360», что женщина производила впечатление нормальной. Что стало причиной расправы над близкими, неизвестно.