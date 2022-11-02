Мужчину задержали за совращение девочки в поезде под Тюменью | 360°

Криминал 02 ноября 2022, 18:38 Мужчину задержали за совращение девочки в поезде под Тюменью Следственный комитет: под Тюменью педофила взяли за развращение 13-летней девочки в поезде РИА «Новости»

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В Тюменской области задержали 30-летнего местного жителя, домогавшегося 13-летней девочки в поезде. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Ночью 1 ноября задержанный из Тюменской области ехал в вагоне поезда № 126 «Новый Уренгой — Новосибирск». Между станциями Тюмень и Ишим он стал трогать 13-летнюю школьницу и в то же время смотреть порно на телефоне и мастурбировать. Мать потерпевшей вызвала начальника поезда, а тот сообщил в правоохранительные органы.

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Извращенца задержали, им оказался монтажник из Сургута. В 2010 и 2017 годах он привлекался к уголовной ответственности за кражу и угрозу убийством.

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Теперь против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 135 «Развратные действия». Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы, сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Продолжается расследование.

Ранее стало известно, что полиция Тюменской области арестовала 35-летнего мужчину, который обвиняется в изнасиловании, совершенном в отношении 14-летнего ребенка. Инцидент произошел вечером 8 октября в лесном массиве.