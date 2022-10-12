Педофил из Тюменской области надругался над 14-летним ребенком | 360°

Происшествия 12 октября 2022, 14:39 Поделиться Telegram

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Viber Педофил из Тюменской области надругался над 14-летним ребенком

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Полиция Тюменской области арестовала 35-летнего мужчину, который обвиняется в изнасиловании, совершенном в отношении 14-летнего ребенка. Об этом сообщил Ura.ru.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 8 октября в лесном массиве между населенными пунктами Бердюжского района. Мужчина пробрался в салон Chevrolet Aveo и надругался над несовершеннолетним.

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В отношении подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до двадцати лет лишения свободы.

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