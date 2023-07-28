Криминал 28 июля 2023, 11:01 Мужчину задержали за изнасилование женщины на востоке Москвы СК задержал подозреваемого по делу об изнасиловании москвички на востоке столицы РИА «Новости»

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На востоке Москвы, у одного из магазинов на Открытом шоссе, мужчина изнасиловал 41-летнюю женщину. В преступлении подозревают уроженца Таджикистана. Его задержали, сообщили в столичном главке СК.

По данным следствия, во вторник, 25 июля, уроженец Республики Таджикистан приметил у одного из магазинов женщину в возрасте 41 года. Он применил к ней физическую силу и изнасиловал.

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Против мужчины возбудили дело по части 1 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации («Изнасилование»). Кроме этого, следователи проверят законность его нахождения на территории страны.

Ранее стало известно, что в Клину дворник пытался изнасиловать 10-летнюю девочку. Ей удалось сбежать и рассказать все матери. Женщина написала заявление в полицию.