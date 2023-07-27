Происшествия 27 июля 2023, 02:23 Дворник пытался изнасиловать 10-летнюю девочку в Подмосковье Полиция в Клину задержала дворника, который пытался изнасиловать 10-летнюю девочку Freepik

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В Подмосковье задержали дворника, подозреваемого в попытке изнасилования 10-летней девочки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. Рабочий заманил школьницу в подвал, показал ей порнографический ролик и попытался совершить насильственные действия.

Все произошло в Клину на улице Карла Маркса. По информации Telegram-канала, 46-летний сотрудник жилсервиса РЭУ-8 привел девочку в подвал, показал ей порнографический ролик и начал целовать, уложив на кровать. Школьница смогла убежать и рассказать все матери. Женщина незамедлительно написала заявление в полицию.

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Подозреваемого в педофилии задержали через два дня. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Глава городского округа Клин Алена Сокольская наградила следователя, раскрывшего это преступление в кратчайшие сроки. Старший следователь Дарья Алексеева недавно переехала в Подмосковье из Крыма. Ценному сотруднику пообещали помочь с решением жилищного вопроса, об это написали в официальном Telegram-канале Клина.