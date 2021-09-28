Мужчину задержали в Омске за пособничество террористам

Мужчина из Центрально-Азиатской республики стал подозреваемым в деле о вербовке в террористическую организацию. Уголовное дело возбудили в УФСБ России по Омской области, сообщил «Om1.ru».

Находясь на территории Омской области, подозреваемый был членом законспирированной радикальной террористической ячейки, а также придерживался взглядов международных террористических организаций, которые запрещены на территории России.

Мужчина планировал уехать в Сирию и Афганистан. Кроме того, подозреваемый склонял других членов террористической ячейки к участию в преступной организации.

УФСБ на текущий момент проводит проверку по выяснению всех обстоятельств преступления.

Сегодня утром стало известно о том, что ФСБ задержала 48 подпольных оружейников в 18 регионах. В ходе обысков в подпольных мастерских и домах задержанных силовики изъяли почти 200 единиц оружия. Его готовили к сбыту.

В настоящее время сотрудники спецслужбы продолжают работу по выявлению и пресечению незаконного изготовления, переделки и сбыта оружия.