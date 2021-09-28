ФСБ задержала подпольных оружейников в 18 регионах России

ФСБ задержала 48 подпольных оружейников в 18 регионах. Об этом сообщили в спецслужбе.

В ходе обысков в подпольных мастерских и домах задержанных силовики изъяли почти 200 единиц оружия. Его готовили к сбыту.

Спецоперации были проведены в сентябре в Москве, Дагестане, Ингушетии, Мордовии, Северной Осетии — Алании, Удмуртии, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях.

В результате сотрудники ФСБ обнаружили 149 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, среди них семь автоматов, девять пистолетов-пулеметов, 67 карабинов, винтовок и ружей, 66 пистолетов и револьверов, а также более 27 килограммов взрывчатых веществ тротила и пороха, шесть ручных гранат, 24 взрывателя и детонатора, 20 метров огнепроводного шнура, свыше 12 тысяч патронов различного калибра.

Модернизацией оружия и изготовлением боеприпасов задержанные занимались в 29 подпольных мастерских. Сейчас их деятельность прекращена, подчеркнули в ФСБ.

В настоящее время сотрудники спецслужбы продолжают работу по выявлению и пресечению незаконного изготовления, переделки и сбыта оружия.