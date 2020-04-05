Мужчину задержали в Москве из-за невыполнения законных требований полиции

Мужчину задержали в столице на Патриарших прудах из-за невыполнения законных требований полиции. Нарушитель долго гулял в сквере, который в целях предотвращения распространения коронавируса в стране сейчас закрыт для посещения, и игнорировал все замечания правоохранителей.

Согласно указу мэра Москвы, в городе запрещено посещать парки и зоны отдыха до 1 мая.

По данным ГУ МВД России по Москве, мужчина долго гулял в столичном сквере вместе с собакой. Сотрудники полиции неоднократно предупреждали его о нарушении правил режима самоизоляции, но он игнорировал замечания, а после начал спорить с патрульными.

Поскольку мужчина не выполнил законные требования полицейских и вступил с ними в словесную перепалку, правоохранителям пришлось задержать его и доставить в ОМВД Хамовники. Собаку, с которой гулял мужчина, забрала его супруга.

Задержанный в течение нескольких часов отказывался называть свои данные полицейским. Сейчас в отношении него составлен административный материал по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

С начала недели в Москве и большинстве регионов России власти ввели режим жесткой изоляции. Он запрещает выходить на улицу, если на это нет важной причины. Из-за пандемии коронавируса президент России Владимир Путин объявил, что весь апрель будет нерабочим. По последним данным, российские медики выявили 4731 случай заражения коронавирусной инфекцией. От болезни COVID-19 умерли 43 человека.

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал столичные предприятия и учреждения, которые имеют право работать во время режима самоизоляции, обеспечить дезинфекцию, а также социальную дистанцию в полтора метра между работниками и посетителями.