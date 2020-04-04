Собянин обязал на предприятиях соблюдать дистанцию 1,5 метра и проводить дезинфекцию

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал столичные предприятия и учреждения, которые продолжают работать во время режима самоизоляции, обеспечить дезинфекцию, а также социальную дистанцию в полтора метра между работниками и посетителями.

Как указано на сайте мэра, ранее эти меры носили рекомендательный характер, а теперь обязательны к исполнению, чтобы снизить риски заражения коронавирусом. Эти меры снимут, как только улучшится эпидемиологическая обстановка.

Администрация города предусмотрела и штрафы за нарушение этих мер. Для индивидульных предпринимателей он составит 30-50 тысяч рублей, а для юридических лиц — 100-300 тысяч. При этом если будет причинен вред здоровью человека или имуществу, то компанию оштрафуют на сумму от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или закроют на срок до 90 суток.

Следить за соблюдение мер будут департамент торговли и услуг, образования и науки, объединение административно-технических инспекций, префектуры административных округов и управы районов, Московская административная дорожная инспекция, а также Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости.