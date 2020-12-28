Мужчину задержали в Керчи на закладке крупной партии наркотиков

Мужчина делал фотографии всех мест, куда прятал запрещенные вещества. Таким образом, он фиксировал координаты. Во время досмотра правоохранители изъяли почти 250 свертков, в которых хранилось около 200 граммов наркотических веществ N-метилэфедрона.

Подозреваемый получал координаты расположения оптового тайника в Севастополе от подельников. После он распространял закладки по полуострову.

Мужчина приехал в Крым из Иркутска, где ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Ранее двое адвокатов из Крыма попались с наркотиками в Самаре. Они хотели продать крупную партию амфетамина, но не успели.