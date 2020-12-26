Крымских адвокатов задержали с наркотиками в Самаре

По версии следствия, подозреваемые купили более килограмма амфетамина, чтобы потом его перепродать. Полицейские пресекли торговлю наркотиками и изъяли вещество из машины 24 декабря.

Против адвокатов Адвокатской палаты Крыма завели уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере».

Следователи направят суд ходатайство о заключении юристов под стражу. Сотрудники ведомства сейчас изучают все обстоятельства преступления, в котором подозревают крымских адвокатов. Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.