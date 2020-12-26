Крымских адвокатов задержали с наркотиками в Самаре
Двое адвокатов из Крыма попались с наркотиками в Самаре. Они закупились крупной партией амфетамина и хотели ее продать, но не успели — их взяли полицейские. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Самарской области в Facebook.
По версии следствия, подозреваемые купили более килограмма амфетамина, чтобы потом его перепродать. Полицейские пресекли торговлю наркотиками и изъяли вещество из машины 24 декабря.
Против адвокатов Адвокатской палаты Крыма завели уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере».
Следователи направят суд ходатайство о заключении юристов под стражу. Сотрудники ведомства сейчас изучают все обстоятельства преступления, в котором подозревают крымских адвокатов. Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.