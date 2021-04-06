Мужчину ударили ножом рядом с Новоспасским монастырем в Москве

На Крестьянской площади рядом с Новоспасским мужским монастырем в Москве мужчина напал на другого с ножом. Пострадавший получил открытую рану грудной клетки. По неподтвержденным данным, пострадал мужчина, просивший милостыню у ворот. У него нет одной ноги.

Как рассказали «360» в экстренных службах, нападение произошло 6 апреля, примерно в 09:00. На 45-летнего мужчину напал неизвестный. Он нанес ему колото-резаные раны грудной клетки слева и нижней части челюсти.

Мужчина, по информации представителя Новоспасского монастыря, получил ранение в область подмышки. После ранения он передвигался. Когда приехала машина скорой помощи, самостоятельно сел в нее. Его отвезли в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

Ранее Ярославский областной суд огласил приговор убийце игумена Даниила, настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря, Александру Авдееву. Ему дали 15 лет колонии строгого режима.