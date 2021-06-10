Мужчину начнут судить в Подмосковье за жестокое убийство подростка. Мальчику нанесли 50 ударов ножом

Следователи завершили расследование дела об убийстве подростка в Солнечногорске и передали его в суд. На скамье подсудимых окажется обвиняемый мужчина, который, по данным следствия, более 50 раз ударил мальчика ножом. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Московской области.

«Следственным отделом по городу Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве 15-летнего подростка. <…> Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Солнечногорский городской суд», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, 25 марта 15-летний мальчик, который жил в Зеленограде, поехал после школы погулять в Солнечногорск. На остановке он познакомился с 26-летним мужчиной, который пригласил его к себе в квартиру. Там обвиняемый жестоко расправился с подростком — он более 50 раз ударил его ножом.

После убийства мужчина попытался сбежать и уехал во Владимирскую область, где его и нашли полицейские. По этому делу провели более десятка экспертиз, среди которых молекулярно-генетическая, психолого-психиатрическая, судебно-медицинские, биологическая и дактилоскопическая. Их результаты и другие доказательства легли в основу обвинения.