Жителю Подмосковья отказались делать эротический массаж в московском салоне. Объяснили это тем, что у него грязные ноги.

По данным Telegram-канала Baza, мужчина приехал в салон, где у него взяли предоплату 3500 рублей.

После он отправился в душ. Когда он вышел из душа, массажистка сказала, что не будет оказывать ему никакие услуги. Объяснила она это тем, что у клиента грязные ноги. Предоплату возвращать она тоже отказалась.

После этого мужчина вернулся домой и заявил в полицию. Правоохранители не смогли найти квартиру, где располагался массажный салон, так как его сайт оказался заблокирован. Теперь мужчина собирается поехать вместе с ними и показать то место.

Ранее москвич, который перевел деньги за «интимные услуги», стал жертвой мошенников из Пензы. Житель Москвы позвонил по телефону, указанному на сайте интимных услуг. Ему ответил мужчина, который изменил голос и представился секс-работницей. Он попросил предоплату 3000 рублей. Потом ему перезвонил второй мужчина, представился администратором и попросил перевести залог — 20 тысяч рублей.