Пензенец под видом проститутки выманил деньги у москвича

Москвич, который перевел деньги за «интимные услуги», стал жертвой мошенников из Пензы. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД.

Житель Москвы позвонил по телефону, указанному на сайте интимных услуг. Ему ответил мужчина, который изменил голос и представился секс-работницей. Он попросил предоплату 3000 рублей.

Потом ему перезвонил второй мужчина, представился администратором и попросил перевести «залог» — 20 тысяч рублей. После этого они перестали выходить на связь с «клиентом».

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны. Их могут посадить на срок до пяти лет.