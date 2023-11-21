Криминал 21 ноября 2023, 15:51 Мужчина в Москве получил 14 лет колонии за убийство возлюбленной 247 ударами ножа Суд в Москве дал мужчине, убившему возлюбленную 247 ударами ножа, 14 лет колонии

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Суд в Москве назначил Владимиру Маклакову, убившему девушку 247 ударами ножа и угрожавшему полицейским, 14 лет колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Утром 3 января 2023 года в квартире на улице Полины Осипенко мужчина во время конфликта с 34-летней возлюбленной нанес удары ножом с длинной клинка 15 сантиметров в шею, тело и конечности. Девушка умерла на месте.

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Кроме того, Маклаков, демонстрируя холодное оружие, угрожал применить его по отношению к сотрудникам полиции, прибывшим для его задержания.

«Гражданский иск потерпевшего удовлетворен на сумму пять миллионов рублей», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что сотрудницу Роспотребнадзора убили в Москве из-за опрятного внешнего вида. Ее задушили, а также ранили в лицо. Мужчина убил женщину в надежде быстро обогатиться.