Мужчина устроил стрельбу во дворе дома в Петербурге

Мужчину, который устроил стрельбу во дворе дома в Приморском районе Петербурга, задержали. Он во время драки трижды выстрелил в сторону 21-летнего молодого человека.

«5 августа, в 02:30, в квартире дома 9 по Серебристому бульвару оперативники по горячим следам задержали 59-летнего местного жителя», — сообщили в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве рассказали, что задержанный уже был ранее судим за незаконное хранение огнестрельного оружия и применение насилия в отношение представителя власти.

Стрельбу мужчина устроил 4 августа, около 20:00. По данным РЕН ТВ, пострадавший выгуливал собаку на Серебристом бульваре. К нему подошел неизвестный мужчина в черном и сделал замечание. Ему не понравилось, что собачник якобы ломает деревья. Конфликт перерос в драку, которая завершилась стрельбой. Мужчина, который гулял с собакой, получил ранение в живот и ягодицу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце июля в Санкт-Петербурге житель Красносельского района ради забавы стрелял из пневматического оружия в подростков из окна своей квартиры. Его задержали.