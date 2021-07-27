Петербуржца задержали за стрельбу из окна квартиры по подросткам

В Санкт-Петербурге житель Красносельского района ради забавы стрелял из пневматического оружия в подростков из окна своей квартиры. Его задержали, ему грозит до семи лет лишения свободы.

По данным МВД, 43-летний пьяный петербуржец вечером 26 июля несколько раз выстрелил из пневматики в подростков 16 и 17 лет.

Несовершеннолетние были госпитализированы с ушибами.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия, ему грозит до семи лет тюрьмы.

В конце июня в Санкт-Петербурге мужчина открыл огонь из окна квартиры по отдыхающим на пруду. После задержания стрелка выяснилось, что он использовал охолощенное оружие.

В конце мая бывший полицейский Сергей Болков стрелял в прохожих из ружья из окна жилого дома. Он ранил девятилетнюю школьницу, которая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Неделю девочка находилась на ИВЛ, после чего ее состояние улучшилось.