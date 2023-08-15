15 августа 2023, 10:45
Мужчина украл телефон из рук пассажира на станции метро в Москве
Прокуратура Москвы: мужчина украл телефон из рук пассажира на станции метро «Нагатинская»
На станции метро «Нагатинская» злоумышленник украл телефон у пассажира прямо во время разговора по нему. Об происшествии сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
Мужчине удалось сбежать с украденным телефоном стоимостью 50 тысяч рублей, несмотря на попытки пострадавшего догнать злоумышленника.
Бдительные камеры столичной подземки зафиксировали преступление и помогли правоохранителям установить личность грабителя.
Пресс-служба прокуратуры Москвы
Вскоре 20-летнего ранее судимого мужчину задержали. Он объяснил, что после кражи сбросил все настройки телефона и продал его за четыре тысячи рублей. Пароль от телефона он подглядел в вагоне метро во время разговора с пострадавшим.
Вину злоумышленник признал. Прокуратура Московского метрополитена сообщила, что мужчину привлекут к уголовной ответственности по статье 161 Уголовного кодекса России («Грабеж»).
Ранее подозреваемого в грабеже у станции метро «Преображенская площадь» задержали в Москве.
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