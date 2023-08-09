Криминал 09 августа 2023, 14:49 Подозреваемого в грабеже у станции метро задержали в Москве В Москве задержали подозреваемого в грабеже у станции метро «Преображенская площадь» РИА «Новости»

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Ранее судимого 26-летнего гражданина задержали по подозрению в грабеже, который тот совершил около станции метро «Преображенская площадь» в Москве. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба МВД.

По данным ведомства, подозреваемый проследовал за 61-летним мужчиной и ударил его в спину. Затем он вытащил из кармана потерпевшего банковскую и проездную карты и скрылся.

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При этом полиция установила, что задержанный использовал похищенную банковскую карту для совершения покупок в нескольких магазинах. Против него возбудили уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж») и заключили под стражу.

Ранее столичный главк Следственного комитета России задержал мужчину по подозрению в избиении знакомого до смерти в лесопарке на юго-западе Москвы.