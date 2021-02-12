facebook_pixel
    12 февраля 2021, 23:17

    Мужчина украл и продал часть мощей Матроны Московской за 500 рублей

    Александра Ломейко

    В Ленинградской области задержали мужчину, которого подозревают в краже частицы мощей святой блаженной Матроны Московской. Реликвия хранилась в Тихвинском Богородичном Успенском монастыре.

    Охранник храма обратился в полицию с заявлением о краже, рассказала РИА «Новости» официальный представитель ГУ МВД Ирина Волк.

    Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, правоохранители выяснили, что неизвестный воспользовался моментом и положил ларец с мощами в свой рюкзак. Через какое-то время сторож заметил пропажу и позвонил полицейским.

    Оперативники уголовного розыска быстро задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Тихвина. Похищенные мощи он сдал антиквару за 500 рублей.

    Реликвию возвратят в храм. Против мужчины возбудили уголовное дело о краже.