Мужчина украл и продал часть мощей Матроны Московской за 500 рублей

В Ленинградской области задержали мужчину, которого подозревают в краже частицы мощей святой блаженной Матроны Московской. Реликвия хранилась в Тихвинском Богородичном Успенском монастыре.

Охранник храма обратился в полицию с заявлением о краже, рассказала РИА «Новости» официальный представитель ГУ МВД Ирина Волк.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, правоохранители выяснили, что неизвестный воспользовался моментом и положил ларец с мощами в свой рюкзак. Через какое-то время сторож заметил пропажу и позвонил полицейским.

Оперативники уголовного розыска быстро задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Тихвина. Похищенные мощи он сдал антиквару за 500 рублей.

Реликвию возвратят в храм. Против мужчины возбудили уголовное дело о краже.