Артефакты возрастом в несколько тысяч лет пополнят фонды «Коломенского кремля»

Почти тысячу будущих музейных экспонатов изъяли у «черного копателя». Артефакты были найдены под Коломной и представляют уникальную историческую ценность. Все изъятые предметы пополнят коллекцию музея «Коломенский кремль».

Источник фото: телеканал «360»

Эти находки могли навсегда осесть в частных коллекциях. И никто бы не увидел кельт возрастом больше трех тысяч лет или старинный крест с мощами кого-то из святых — он полый, собран из двух половин и редко встречается в таком хорошем состоянии.

Источник фото: телеканал «360»

Всего же музей пополнят около полутысячи экспонатов. Все эти предметы изъяли у «черного копателя». Профессиональные археологи в таких находках видят историю, а не рубли.

«Беда в том, что информационный потенциал этих вещей уже разрушен. Они было бы хороши в контексте, в слое археологических памятников, откуда они были варварским способом извлечены», — объясняет директор «Коломенского археологического центра» Александр Сыроватко.

Источник фото: телеканал «360»

Реставрация артефактов после «черных копателей» — обычное дело. Административное дело завели и на жителя Коломны, который хранил добытые ценности в квартире. Его вычислили сотрудники ФСБ по Москве и Подмосковью — через интернет-аукцион. Так что очередная продажа артефакта для жителя Коломны закончилась обыском и судами. Большую часть изъятой коллекции — а в ней всего около восьмисот предметов — уже изучают.

«Это и предметы нумизматики, значительная часть. Это и предметы средневекового быта, и фрагменты украшений. Коллекцию после изучения поставят на учет, и она будет храниться в музее-заповеднике», — рассказала главный хранитель музея-заповедника «Коломенский кремль» Екатерина Антипова.

Источник фото: телеканал «360»

Коломенский «черный археолог» еще легко отделался. Бизнес по продаже артефактов сомнительный. Может обернуться не только конфискацией, но и штрафом. А вот раскопки — и вовсе лишением свободы года на два.