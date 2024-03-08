Криминал 08 марта 2024, 01:39 В Москве мужчина чуть не убил отца избранницы за запрет встречаться с ним Москвич ударил ножом и расстрелял отца избранницы за запрет встречаться с ним Freepik

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Мужчина в Москве напал на отца своей избранницы, потому что тот запрещал ей встречаться с возлюбленным. Несостоявшийся зять попытался зарезать неприятеля ножом, а потом расстрелял из пневматического пистолета. О криминальной драме рассказали авторы Telegram-канала Shot.

По данным автором, 29-летний подозреваемый имеет 10 судимостей. Его обвиняли по разным статьям: причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, побои, разбой, кража, угон автомобиля и уничтожение имущества. Такое прошлое смутило отца возлюбленной, поэтому он выступил против их отношений.

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Когда мужчина провожал до дома свою спутницу, пара столкнулась с ее родителями в подъезде. Между отцом и рецидивистом завязался конфликт. «Зять» набросился на 47-летнего оппонента с ножом и стал наносить удары.

Однако этого оказалось недостаточно — потерпевший отчаянно сопротивлялся. Тогда злоумышленник вытащил пневматический пистолет и выстрелил металлическими шариками ему в голову и шею. После этого нападавший скрылся. В итоге отца женщины госпитализировали, врачи оказали ему необходимую помощь.

Подозреваемого задержали уже на следующий день. Нож с пистолетом он хранил при себе. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за покушение на убийство. Теперь ему грозит 15 лет лишения свободы.

Ранее мужчина устроил поножовщину в ночном клубе в Красноуральске. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении «360».