Криминал 30 мая 2023, 13:02 Мужчина сознался в убийстве собственной матери в гараже на юго-востоке Москвы СК: дело об убийстве сыном собственной матери в московском гараже передали в суд РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мужчина сознался, что задушил свою мать в гараже и отвез тело для сокрытия улик в Рязанскую область. Дело передали в суд, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по столице Юлию Иванову.

«С мужчиной провели проверку показаний на месте, где он рассказал и показал, как совершал расправу. Также были проведены экспертизы, в том числе судебно-медицинская и психолого-психиатрическая», — прокомментировала она.

Реклама

По данным следствия, в конце марта этого года в одном из гараже в Походном проезде произошло убийство. В ходе ссоры сын задушил свою мать, а после отвез труп за 300 километров от Москвы. Он пришел в полицию и написал заявление о пропаже женщины.

Мужчина находился под подозрением у следователей долгое время. Они собрали достаточно улик, чтобы доказать его вину. Уголовное дело возбудили и передали в суд.

Ранее в Нижнем Тагиле задержали мужчину, который на почве ревности убил незнакомца. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.