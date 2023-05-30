30 мая 2023, 13:02
Мужчина сознался в убийстве собственной матери в гараже на юго-востоке Москвы
СК: дело об убийстве сыном собственной матери в московском гараже передали в суд
Мужчина сознался, что задушил свою мать в гараже и отвез тело для сокрытия улик в Рязанскую область. Дело передали в суд, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по столице Юлию Иванову.
«С мужчиной провели проверку показаний на месте, где он рассказал и показал, как совершал расправу. Также были проведены экспертизы, в том числе судебно-медицинская и психолого-психиатрическая», — прокомментировала она.
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По данным следствия, в конце марта этого года в одном из гараже в Походном проезде произошло убийство. В ходе ссоры сын задушил свою мать, а после отвез труп за 300 километров от Москвы. Он пришел в полицию и написал заявление о пропаже женщины.
Мужчина находился под подозрением у следователей долгое время. Они собрали достаточно улик, чтобы доказать его вину. Уголовное дело возбудили и передали в суд.
Ранее в Нижнем Тагиле задержали мужчину, который на почве ревности убил незнакомца. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Преступления
Следственный комитет России
Москва 2023
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