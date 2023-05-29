Происшествия 29 мая 2023, 16:22 Жителю Нижнего Тагила вынесут приговор за убийство незнакомца

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В Нижнем Тагиле суд вынесет приговор местному жителю, который на почве ревности убил незнакомца. Об этом написал сайт tagilcity.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Убийство произошло 15 января 2023 года в одной из квартир Дзержинского района. Во время распития спиртных напитков с девушкой в дверь постучался знакомый хозяйки квартиры. Когда оба гостя начали конфликтовать, обвиняемый схватил нож и ударил им оппонента. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.

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Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, ранее мужчина имел судимость. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.