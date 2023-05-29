29 мая 2023, 16:22
Жителю Нижнего Тагила вынесут приговор за убийство незнакомца
В Нижнем Тагиле суд вынесет приговор местному жителю, который на почве ревности убил незнакомца. Об этом написал сайт tagilcity.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Убийство произошло 15 января 2023 года в одной из квартир Дзержинского района. Во время распития спиртных напитков с девушкой в дверь постучался знакомый хозяйки квартиры. Когда оба гостя начали конфликтовать, обвиняемый схватил нож и ударил им оппонента. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.
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Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, ранее мужчина имел судимость. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Убийства
Свердловская область
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