Мужчина разгромил магазин в Кузбассе

Жителя Новокузнецка, который устроил погром в магазине, задержали. Он был сильно пьян.

Тревожную кнопку нажали работники магазина напротив ночью. Они увидели, как неизвестный проломил стеклопакет входной двери в торговую точку. Приехавшие росгвардейцы обнаружили и задержали ранее судимого 43-летнего местного жителя.

«По предварительным данным, задержанный с признаками алкогольного опьянения проломил стеклопакет входной двери металлической урной для мусора, проник в помещение и повалил стоящую на торговых рядах алкогольную продукцию», — рассказали «360» в пресс-службе Росгвардии.

Мужчину передали сотрудникам органов внутренних дел. Задержанный был ранее судим. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

Во Франции в начале января неизвестные похитили сотни бутылок вина на общую сумму порядка 350 тысяч евро (больше 31 миллиона рублей) из Relais Château. Это уже второй налет на магазин в 2021 году, пишет издание «Политика сегодня». Первый раз неизвестные вынесли бутылки вина на сумму около 200 тысяч евро. Пока не известно, были ли эти ограбления совершены одними и теми же лицами.