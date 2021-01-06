Сотни бутылок вина на 350 тысяч евро украли во Франции

Неизвестные похитили сотни бутылок вина на общую сумму порядка 350 тысяч евро (больше 31 миллиона рублей) в департаменте Сона и Луара на востоке Франции. Сейчас их разыскивают правоохранители.

По данным телеканала BFMTV, ограбление произошло рано утром во вторник в заведении Relais Château.

На фуре приехали несколько человек, они взломали дверь в погребе и вынесли сотни бутылок вина. От сработавшей сигнализации проснулся владелец погреба. Он попытался догнать фургон и сообщил о краже в жандармерию. Правоохранители направили за грабителями патруль.

Во время погони преступники бросали бутылки вина в преследовавших их сотрудников правопорядка. Повреждений машине нанесено не было. В какой-то момент грабители бросили свой фургон вместе с награбленным около города Брона вблизи Лиона и скрылись. В розыске находятся как минимум три человека.

Это уже второй налет на Relais Château в 2021 году, пишет издание «Политика сегодня». Первый раз неизвестные вынесли бутылки вина на сумму около 200 тысяч евро. Пока неизвестно, были ли эти ограбления совершены одними и теми же лицами.