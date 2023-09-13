Криминал 13 сентября 2023, 11:26 Ранее судимого мужчину с самодельным мачете задержали в Москве Полиция Москвы задержала мужчину с самодельным мачете за хулиганство РИА «Новости»

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Полицейские в Москве задержали ранее судимого мужчину, который ударил человека самодельным мачете по руке во время словесной перепалки. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, пьяный злоумышленник во дворе дома на Алма-Атинской улице развязал конфликт с незнакомым мужчиной, а потом полез в драку и ударил своего соперника мачете по руке. Экстренные службы среагировали оперативно: вскоре в его доме уже проводился обыск, а самого мужчину задержали.

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«В ходе осмотра места проживания злоумышленника стражи правопорядка обнаружили и изъяли мачете, балаклаву, кувалду и несколько экземпляров различных ножей», — поделились в пресс-службе правоохранительных органов.

Теперь хранитель такого арсенала стал фигурантом дела по статье о хулиганстве. Жизни и здоровью пострадавшего от его действий мужчины сейчас ничего не угрожает.

Ранее троих мужчин в Москве задержали за ограбление и поджог автомобиля. Они ожидают суда.