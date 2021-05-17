Житель города Игарки пытался задушить и зарезать сожительницу на ее рабочем месте. Она работала сторожем в детском саду «Сказка».

Утром 16 мая 28-летний Александр пришел на работу к своей любовнице для выяснения отношений. Ссора переросла в драку, в результате мужчина попытался задушить девушку. Он также нанес ей несколько ножевых ранений. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Затем мужчина позвонил в полицию и сообщил об убийстве.

Приехавшие полицейские нашли девушку без сознания. Ее госпитализировали в состоянии комы. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы на лице. После операции девушку отправили в реанимацию.

Против подозреваемого заведено уголовное дело. Ранее его уже судили за побои.

Ранее в Свердловской области грузчик пытался убить сожительницу. Мужчине не понравилось, что она обвинила его в наркозависимости. После попытки задушить возлюбленную мужчина решил скрыть следы преступления и поджег квартиру. Однако соседи успели вызвать пожарных, в результате девушку спасли.