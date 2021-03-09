Россиянин попытался убить подругу из-за обвинений в наркомании

В Свердловской области грузчик пытался убить сожительницу. Мужчине не понравилось, что она обвинила его в наркозависимости.

Вечером 28 февраля они вместе распивали алкогольные напитки. Между парой возникла ссоры, после которой 26-летний мужчина начал бить женщину, затем попытался задушить. Чтобы скрыть убийство, он попытался поджечь квартиру, скинув на пол включенную электрическую плиту. Об этом сообщили в Следственном комитете региона.

«Идеального преступления» у мужчины не получилось. Соседи вызвали пожарных после того, как из квартиры пошел дым.

«В ходе допроса обвиняемый признался, что пытался убить свою сожительницу, которая его упрекнула, что он якобы употребляет наркотики. Это его оскорбило», — сообщили в СК.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Ранее житель Перми убил жену и отрезал ей голову из-за ее желания сделать аборт. После расправы он лишил жизни отца девушки. Убийца оказался членом таджикской диаспоры, представители которой хотели устроить над ним самосуд.