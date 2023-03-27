Криминал 27 марта 2023, 17:52 Мужчина пытался совратить подростка в автобусе на юго-западе Москвы СК возбудил дело против мужчины, который пытался совратить подростка на юго-западе Москвы РИА «Новости»

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Мужчина, которого подозревают в пытке совращения подростка в автобусе на юго-западе Москвы, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщил столичный Следком.

«Возбуждено уголовное дело по факту развратных действий в отношении несовершеннолетнего на юго-западе Москвы», — уточнили в ведомстве.

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Следователи установили, что 20 марта пьяный житель столицы начал приставать к 13-летнему подростку в автобусе. Он показал школьнику порно и предложил «разлечься».

Мальчик категорически отказался и рассказал о происшествии родителям, которые обратились к правоохранителям.

Сотрудники СК и полиции оперативно задержали подозреваемого. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ведомстве обратили внимание, что сейчас задержанного проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.

В середине февраля полицейские Нижнего Новгорода задержали подозреваемого в педофилии.