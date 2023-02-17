17 февраля 2023, 15:19
Полицейские Нижнего Новгорода задержали подозреваемого в педофилии
Полицейские Нижнего Новгорода задержали 42-летнего местного жителя. Мужчину заподозрили в педофилии. Об этом сообщил NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
Как установили следователи, 12 февраля в Сормове злоумышленник совершил развратные действия против двух девочек. Задержать мужчину удалось 14 февраля. Против него возбудили уголовное дело.
Реклама
Теперь полицейским предстоит определить причастность задержанного к другим аналогичным случаям. Подозреваемому грозит до 12 лет заключения.
Реклама
Педофилы
Реклама
Реклама