Криминал 17 февраля 2023, 15:19 Полицейские Нижнего Новгорода задержали подозреваемого в педофилии

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Полицейские Нижнего Новгорода задержали 42-летнего местного жителя. Мужчину заподозрили в педофилии. Об этом сообщил NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Как установили следователи, 12 февраля в Сормове злоумышленник совершил развратные действия против двух девочек. Задержать мужчину удалось 14 февраля. Против него возбудили уголовное дело.

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Теперь полицейским предстоит определить причастность задержанного к другим аналогичным случаям. Подозреваемому грозит до 12 лет заключения.

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