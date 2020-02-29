Мужчина прострелил себе ягодицу в ресторане Омска

В одном из развлекательных заведений Омска 37-летний посетитель, будучи в нетрезвом виде, затеял скандал с дракой на крыльце ресторана. Затем мужчина достал пистолет и трижды выстрелил в грудь своему визави.

Как сообщили полицейские, омич 1989 года рождения попытался отобрать у агрессора пистолет. В результате завязавшейся потасовки, хозяин оружия случайно выстрелил в себя. Пистолет у него все-таки отняли, и мужчина сбежал из ресторана. Он обратился в медучреждение, где ему оказали помощь в связи с огнестрельной раной в левой ягодичной области.

Второй участник драки с огнестрельным ранением грудной клетки также обратился к врачам. Оружие он отдал полицейским.

В отношении хозяина пистолет составлен протокол об административном нарушении. Его могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему, либо лишить права на приобретение и хранение, а также ношение оружия на срок до трех лет.

В начале февраля стало известно об иркутском полицейском, который запрыгнул на крышу машины преступников, и проехал на ней около трех километров. Преступников задержали.