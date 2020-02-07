Полицейский проехал 3 км на крыше авто барсеточников. Видео

Иркутский полицейский отважно запрыгнул на крышу машины, на которой автоворы хотели улизнуть от оперативников. Три километра они гнали и резко крутили руль, чтобы его сбросить, но ничего не вышло. Предполагаемых преступников задержали. С полицейским все в порядке.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, полицейские узнали о двух автомобильных ворах, которые промышляли в Ленинском районе Иркутска. Стражи порядка устроили засаду. Два молодых человека отключили сигнализацию, забрались в чужую машину и стащили сумку. Увидев полицию, они сели в свою машину и попытались скрыться, но не тут-то было.

Один из полицейских запрыгнул им на крышу и проехал три километра, пока шла погоня. Его коллеги прострелили колесо автомобиля беглецов и задержали их. Одного из подозреваемых отправили под домашний арест, а другого арестовали. Против них возбудили дела по статьям «Кража» и «Применение насилия в отношении представителя власти».